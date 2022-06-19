أعلنت الحكومة الألمانية الأحد اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز بما في ذلك زيادة استخدام الفحم في مواجهة انخفاض الواردات الروسية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "بهدف تقليل استهلاك الغاز يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

وتأتي هذه الخطوة رداً من الحكومة الألمانية على إعلان شركة "غازبروم" الروسية خفضاً في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا المتصاعدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ويعد هذا القرار تحولاً في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عدداً كبيراً من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030.

وعلّق وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان: "إنه أمر مرير لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز".

وتشمل حزمة الإجراءات التي أُعلنت الأحد نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح وفقاً لبرلين بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.

كذلك يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "K.F.W" لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد التي تحتوي حالياً على 56% من سعتها القصوى.

ولخص هابيك الوضع قائلاً: "أمن الإمدادات مضمون لكن الوضع حساس".