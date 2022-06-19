سياسة
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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً خلال محاولته الوصول إلى إسرائيل عبر اجتياز جدار الفصل العنصري. ويستخدم آلاف العمال الفلسطينيين فتحات بالجدار للوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إما لعدم حيازتهم تصاريح دخول وإما لتجنب الازدحام على المعابر.
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية
استشهاد الفلسطيني نبيل سليم برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية المحتلة / NEWS
19 يونيو 2022

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد فلسطينياً خلال محاولته الوصول إلى إسرائيل عبر اجتياز جدار الفصل العنصري شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أُبلِغت بـ"استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس (شمال) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية (شمال) بجدار الفصل العنصري".

بدورها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "غانم يشتغل عاملاً في إسرائيل، وتواصل القوات الإسرائيلية احتجاز جثمانه في مستشفى مئير في كفار سابا (وسط إسرائيل)".

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني قُتل بنيران الجيش أثناء محاولته عبور الجدار.

ويستخدم آلاف العمال الفلسطينيين فتحات في الجدار للوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إما لعدم حيازتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل وإما لتجنب الازدحام على المعابر بداية الأسبوع (الأحد).

وشرعت إسرائيل بإقامة الجدار عام 2002 من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومتراً، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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