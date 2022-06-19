سياسة
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مع اقتراب القمة العربية الأمريكية.. قمة مصرية أردنية بحرينية بشرم الشيخ
انعقدت، اليوم الأحد، قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ المصرية، جمعت رؤساء مصر والبحرين والأردن. وتناولت القمة العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون الثنائي بين الدول الثلاث.
مع اقتراب القمة العربية الأمريكية.. قمة مصرية أردنية بحرينية بشرم الشيخ
شرم الشيخ / AFP
19 يونيو 2022

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، لقاءً مصرياً أردنياً بحرينياً، جمع قادة الدول الثلاث، رحبوا خلاله بمشاركة الرئيس جو بايدن في قمة عربية أمريكية، تستضيفها الرياض الشهر المقبل.

وحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أوردته وكالة الأنباء المصرية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع البحرين والأردن، بما "يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم، ويعزز جهود العمل العربي المشترك".

فيما نقل البيان عن ملك الأردن، عبد الله الثاني، والعاهل البحريني، حمد بن عيسى، إشادتهما بالروابط "الوثيقة" التي تجمع الدول الثلاث.

وحسب البيان، فقد اعتبر الملكان العلاقات بين دولهم "تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وإعادة التوازن إلى المنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً".

وتناولت المباحثات، حسب بيان الرئاسة المصرية "العلاقات الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البنّاء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة".

ورحب القادة، بالقمة المرتقبة التي تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، مغادرة عاهل الأردن إلى المدينة المصرية، للقاء الرئيس المصري وملك البحرين.

وذكر البيان أن الملك توجه إلى شرم الشيخ في "زيارة عمل" لم يحدد مدتها، ودون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول أسباب اللقاء ودوافعه.

ويبدو أن القمة العربية الأمريكية المنتظرة في الرياض، منتصف الشهر المقبل، تستدعي تحركاً وتنسيقاً بين الدول المشاركة، بخاصة وأنها تأتي في إطار أول زيارة رسمية يجريها زعيم البيت الأبيض جو بايدن إلى المنطقة.

كما تتزامن تلك اللقاءات مع جولة خارجية من المنتظر أن يبدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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