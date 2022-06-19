سياسة
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فنلندا: المباحثات مع تركيا ستتواصل في مقر الناتو الاثنين
قالت الرئاسة الفنلندية إن المباحثات مع تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستتواصل يوم غد الاثنين.
فنلندا: المباحثات مع تركيا ستتواصل في مقر الناتو الاثنين
الرئاسة الفنلندية: المباحثات مع تركيا ستتواصل في مقر الناتو الاثنين / AA
19 يونيو 2022

أعلنت الرئاسة الفنلندية، الأحد، أن المباحثات بين فنلندا والسويد وتركيا برعاية الناتو ستتواصل في بروكسل، غداً الاثنين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر، حول المباحثات الرسمية الجارية بشأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في سياق متصل، قال مسؤول في الناتو لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، إن مسؤولين رفيعين من الدول الثلاث سيلتقون مع مسؤولين من الحلف في مقره ببروكسل، الاثنين.

ويجري المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن رفقة نائب وزير خارجية بلاده سادات أونال زيارة إلى بروكسل، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أنقرة وستوكهولم بخصوص عضوية السويد بحلف شمال الأطلسي "ناتو" ما لم تُقدِم السويد على وضع حد لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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