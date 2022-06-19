أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إطلاق "أكبر خطة تشغيلية" لموسم حج "ذكي" واستثنائي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مسؤولون سعوديون، شارك فيه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، ورئيس شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، لإعلان "الخطة التشغيلية لموسم حج 1443هـ".

وكشف الوزير الربيعة عن عزم بلاده "التدرج في زيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام وفق الاشتراطات الصحية لضمان سلامتهم".

بدوره، قال السديس إن "استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي هي السمة البارزة في موسم الحج هذا العام".

وأضاف: "هذه أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج في التاريخ بعد جائحة كورونا، وتضم 10 محاور، ينفذها 10 آلاف موظف وموظفة".

وتابع: "جرى تجهيز 144 بوابة لتفويج الحجاج هذا العام وتخصيص صحن المطاف للحجاج فقط، مع تحديد مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف".

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، زيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء مناسك الحج بعد عامين من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لتصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة.