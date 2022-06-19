سياسة
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"موسم حج ذكي".. السعودية تعلن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها
كشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عما سمّته "أكبر خطة تشغيلية" لموسم "حج ذكي"، تستخدم فيه التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي. ويشرف على نجاح هذه الخطة الآلاف من الموظفين.
"موسم حج ذكي".. السعودية تعلن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها
موسم حج ذكي.. السعودية تعلن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها / Reuters
19 يونيو 2022

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إطلاق "أكبر خطة تشغيلية" لموسم حج "ذكي" واستثنائي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده مسؤولون سعوديون، شارك فيه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، ورئيس شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، لإعلان "الخطة التشغيلية لموسم حج 1443هـ".

وكشف الوزير الربيعة عن عزم بلاده "التدرج في زيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام وفق الاشتراطات الصحية لضمان سلامتهم".

بدوره، قال السديس إن "استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي هي السمة البارزة في موسم الحج هذا العام".

وأضاف: "هذه أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج في التاريخ بعد جائحة كورونا، وتضم 10 محاور، ينفذها 10 آلاف موظف وموظفة".

وتابع: "جرى تجهيز 144 بوابة لتفويج الحجاج هذا العام وتخصيص صحن المطاف للحجاج فقط، مع تحديد مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف".

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، زيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء مناسك الحج بعد عامين من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لتصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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