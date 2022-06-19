قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ترشيح كييف لعضويته.

ونقلت صحيفة بيلد أم سونتاج الألمانية عن ستولتنبرغ قوله إن إمداد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة سيعزز فرصة تحرير منطقة دونباس بشرق البلاد من السيطرة الروسية.

ونقل عن ستولتنبرغ قوله "يجب أن نستعد لحقيقة أن الحرب قد تستمر سنوات. يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا.

كما تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي زار كييف يوم الجمعة، عن الحاجة للاستعداد لحرب طويلة.

وكتب جونسون في مقال رأي في صحيفة صنداي تايمز في لندن أن هذا يعني ضمان أن "أوكرانيا تتلقى أسلحة ومعدات وذخيرة وتدريبات أسرع من الغزاة".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بين قوات البلدين شرقي أوكرانيا، وقال الجيش الأوكراني إن مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، التي كانت هدفاً رئيسياً في هجوم موسكو للسيطرة بشكل كامل على لوجانسك، وهي واحدة من مقاطعتين تشكلان منطقة دونباس، تعرضت لنيران مدفعية ثقيلة وصواريخ مرة أخرى.

وتلقت أوكرانيا دفعة كبيرة يوم الجمعة عندما أوصت المفوضية الأوروبية بمنحها وضع المرشح، وهو قرار من المتوقع أن تصدق عليه دول الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع.

ومن شأن هذا أن يضع أوكرانيا في طريقها لتحقيق طموح كان يُنظر إليه على أنه بعيد المنال قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط، حتى لو استغرقت العضوية سنوات.