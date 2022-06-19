سياسة
4 دقيقة قراءة
"من الصعب تجنب الركود".. خبراء يتوقعون ارتفاعاً قوياً للركود بأمريكا
توقع اختصاصيون وخبراء اقتصاديون ارتفاعاً كبيراً في الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة ليصل إلى حدود 44% خلال الأشهر القادمة. وذلك بعد أن استمرت نسب التضخم في الارتفاع بوتيرة حادة خلال الفترة الماضية.
"من الصعب تجنب الركود".. خبراء يتوقعون ارتفاعاً قوياً للركود بأمريكا
"من الصعب تجنب الركود".. خبراء يتوقعون ارتفاعاً قوياً للركود  / AFP
19 يونيو 2022

كشف مسح اقتصادي، أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ارتفاع احتمالات الركود لتصل حالياً إلى نسبة 44% في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو مستوى لا يرصد في العادة، إلا على شفا، أو أثناء، فترات الركود الفعلي.

وارتفع احتمال حدوث الركود سريعاً هذا العام، بعدما استمرت ضغوط التضخم قوية، واتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراءات صارمة لترويضها.

وكان اقتصاديون قد قدروا ​​احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في وقت ما خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بنسبة 28% في استطلاع الصحيفة الأخير في أبريل/نيسان الماضي، بعدما كان 18% في يناير/كانون الثاني.

ومنذ بدأت "وول ستريت جورنال" في رصد احتمالات حدوث ركود بشكل دوري، منذ منتصف عام 2005، نادراً ما يرصد احتمال حدوث ركود بنسبة 44% خارج فترة الركود الفعلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، الشهر الذي بدأ فيه الركود المرتبط بالأزمة المالية، كانت نسبة الاحتمال 38%، وفي فبراير/شباط 2020 حين بدأ الركود الأخير، حددوا الاحتمال بنسبة 26%.

وارتفعت احتمالات الركود بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض، ووتيرة التضخم الحادة، ومشكلات سلاسل التوريد، وأزمات أسعار السلع الأولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ويرى اقتصاديون حالياً، حسب الصحيفة الأمريكية، فرصاً ضعيفة في أن تؤدي سياسة زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي إلى تهدئة التضخم، دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي.

وعلى الصعيد ذاته قال مايكل موران، كبير الاقتصاديين في "ديجتال كابيتال ماركتس أميركا" بأن "الاحتياطي الفيدرالي ضغط المكابح بالفعل".

وأضاف: "بات من الصعب تجنب الركود في هذه الحالة".

وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير زيادة ملحوظة في توقعات الاقتصاديين للتضخم، التي يرون أنها تنهي العام عند 7%، ارتفاعاً من 5.5% في استطلاع أبريل/نيسان.

وأجري الاستطلاع، الذي شمل 53 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 16 إلى 17 يونيو/حزيران، بعد أن صوت الاحتياطي الفدرالي على رفع سعر الفائدة الفيدرالية القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و 1.75%.

وسبق أن أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه سيواصل رفع المعدلات هذا العام بأسرع وتيرة منذ عقود لمكافحة التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً بالولايات المتحدة.

وقال غريغ داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "آي بارثينون" الاستشارية: "نعتقد الآن أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود معتدل في الأشهر المقبلة.. وبينما سيستمر المستهلكون في الإنفاق بحرية على الترفيه والسفر والضيافة خلال الصيف، ستؤدي خلفية التضخم المرتفعة باستمرار، وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأسهم إلى تآكل القدرة الشرائية، وتقليص النشاط الإسكاني بشدة، وتقييد الاستثمار التجاري والتوظيف".

ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع معدلات البطالة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، رغم أنهم يرون أنها تظل عند مستويات منخفضة نسبياً، وفي المتوسط​​، توقعوا ارتفاع معدل البطالة من 3.6% في مايو/أيار إلى متوسط ​​3.7% في نهاية عام 2022 و4.2% في نهاية عام 2023.

وتبقى إحدى النقاط "المضيئة"، حسب تعبير "وول ستريت جورنال" في أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وذلك رغم خفض توقعاتهم للنمو إلى النصف في أحدث مسح.

وفي المعدل العام، يرى الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل، حسب التضخم، سيرتفع بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2022 عن العام السابق ، انخفاضاً من 2.6% في مسح أبريل/نيسان.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 5.5%، وهو الأسرع منذ عام 1984 ، بعد انخفاض بنسبة 2.3% في عام 2020 عندما ظهر وباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us