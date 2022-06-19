أعلنت وزارة الصحة في العراق، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "إحصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة".

المرض، الذي يعرف كذلك باسم حمى "الكونغو"، يعتبر من الأمراض المتوطنة في العراق إذ شخصت أول حالة في البلاد عام 1979، ومنذ ذلك التاريخ تسجل إصابات في عدد من محافظات العراق بمعدلات مسيطر عليها، حسب الصحة العراقية.

يعد المرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات المصابة وينتقل من شخص مصاب أو من حشرة القرادة كوسط ناقل ولا ينتقل من خلال تناول اللحوم المطبوخة جيداً.

في عام 2018 سجلت وزارة الصحة العراقية 64 حالة إصابة مشتبه بها وسبع حالات مؤكدة وخمس حالات وفاة.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة، حيث تعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات.

وتؤكد السلطات العراقية أنها اتخذت إجراءات للحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الماشية، كالأبقار، والأغنام والماعز والجاموس.

وفرضت السلطات خلال الأسابيع الماضية، إجراءات مشددة لمنع ظاهرة الذبح العشوائي التي غالباً ما تنتشر في الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى منع نقل الماشية من منطقة إلى أخرى كما نفذت حملات تطهير للحيوانات.