أحرزت التونسية أُنس جابر لقبها الثاني على الملاعب العشبية بعدما اضطرت البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش للانسحاب من نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، اليوم الأحد.

وفازت اللاعبة التونسية المصنفة الأولى بالمجموعة الافتتاحية 6-3، حيث تعرضت بنتشيتش لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأخير.

وحاولت اللاعبة السويسرية الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي وجهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.

وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون يوم 27 يونيو/حزيران.

وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً.

وستتقدم أُنس إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي يوم الاثنين.

وغابت شيانتيك عن بطولة برلين المفتوحة بسبب مشكلة في الكتف، وقالت إنها تريد التعافي والحصول على راحة قبل بطولة ويمبلدون.

وستذهب أُنس للمشاركة في بطولة إيستبورن، حيث سترافق سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في منافسات زوجي السيدات. وتعود المخضرمة سيرينا إلى اللعب في بطولات المحترفات بعد عام واحد من مباراتها الأخيرة.