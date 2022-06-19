سياسة
2 دقيقة قراءة
التونسية أُنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين للتنس
توجت التونسية أنس جابر بلقب بطولة برلين للتنس من فئة 500 نقطة، بعد أن اضطرت منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش للانسحاب في المجموعة الثانية، بسبب تعرضها لإصابة في الكاحل.
التونسية أُنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين للتنس
بعد انسحاب بنتشيتش.. التونسية أُنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين / AFP
19 يونيو 2022

أحرزت التونسية أُنس جابر لقبها الثاني على الملاعب العشبية بعدما اضطرت البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش للانسحاب من نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، اليوم الأحد.

وفازت اللاعبة التونسية المصنفة الأولى بالمجموعة الافتتاحية 6-3، حيث تعرضت بنتشيتش لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأخير.

وحاولت اللاعبة السويسرية الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي وجهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.

وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون يوم 27 يونيو/حزيران.

وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً.

وستتقدم أُنس إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي يوم الاثنين.

وغابت شيانتيك عن بطولة برلين المفتوحة بسبب مشكلة في الكتف، وقالت إنها تريد التعافي والحصول على راحة قبل بطولة ويمبلدون.

وستذهب أُنس للمشاركة في بطولة إيستبورن، حيث سترافق سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في منافسات زوجي السيدات. وتعود المخضرمة سيرينا إلى اللعب في بطولات المحترفات بعد عام واحد من مباراتها الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us