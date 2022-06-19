وجّه القائد الجديد للجيش البريطاني نداء حشد للقوات، قائلاً إن عليهم الاستعداد لمواجهة روسيا في ساحة المعركة.

وجاء هذا في رسالة بعثها الجنرال باتريك ساندرز، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى العسكريين من جميع الرتب والموظفين المدنيين في الجيش في يوم 16 يونيو/حزيران.

وقال ساندرز إن الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا يظهر الحاجة "لحماية المملكة المتحدة والاستعداد للقتال والانتصار في حروب على الأرض".

وأضاف أن على الجيش والحلفاء أن يكونوا "قادرين على هزيمة روسيا".

وقال مصدر دفاعي، إن لهجة الرسالة الصادرة عبر شبكة الإنترنت الداخلية بوزارة الدفاع، لم تكن مفاجئة.

وأضاف أن كل الجيوش تتدرب على القتال، لكن من الواضح أن التهديد تغير.

"شبح حرب برية"

وأشار ساندرز في رسالته إلى أنه أول رئيس لهيئة الأركان العامة "منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية كبرى".

وأضاف: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تؤكد هدفنا الأساسي، حماية المملكة المتحدة والاستعداد للقتال والانتصار في حروب على الأرض، كما تؤكد ضرورة ردع العدوان الروسي بالتهديد باستخدام القوة".

وأشار إلى أن "العالم تغير منذ 24 فبراير/شباط، وهناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".

كما حدد ساندرز هدفه المتمثل في "تسريع تعبئة الجيش وتحديثه لتعزيز الناتو وحرمان روسيا من فرصة احتلال المزيد من أوروبا.. نحن الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى".

وغيّرت الحرب الروسية الأوكرانية، النظرة المستقبلية للجيش وسياق عمله. ففي مارس/آذار 2021، أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها خفض عدد الجنود الذين تخطط لضمهم للجيش إلى 72500 بحلول عام 2025.

وشهد الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة زيادة فعلية بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً منذ 2016-2017، وذلك بعد خفض للقيمة الحقيقية للتمويل بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2010 و2017.

وتنفق روسيا حوالي 4.14% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها، بينما تنفق بريطانيا حوالي 2.33%، وفقا لبيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ترجع لعام 2020.

وقبل الهجوم العسكري الروسي، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للنواب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنه يعتقد أن عصر الدبابات التي تخوض عبر أراضي أوروبا قد ولّى.

وبعدما واجه آنذاك انتقادات بشأن الإنفاق الدفاعي في ضوء العدوان الروسي المتزايد، قال جونسون: "علينا أن ندرك أن المفاهيم القديمة لخوض معارك الدبابات الكبيرة على مساحة أرضية أوروبية قد ولت وأن هناك أموراً أخرى أفضل يجب أن نستثمر فيها".

وقال إن أنظمة القتال الجوي المحسنة والاستراتيجيات الإلكترونية هي "الكيفية التي ستخاض بها الحرب في المستقبل".