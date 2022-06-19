سياسة
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الكويت تتحرك رسمياً ضد عَلَم المثليين وتستدعي القائم بأعمال سفارة أمريكا
دعت الكويت إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمثلية الجنسية في البلاد، فيما استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".
الكويت تتحرك رسمياً ضد عَلَم المثليين وتستدعي القائم بأعمال سفارة أمريكا
الكويت تحركت رسمياً ضد علم المثليين / Reuters
19 يونيو 2022

دعت وزارة التجارة والصناعة في الكويت إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بترويج عَلَم وشعارات المثلية الجنسية.

وكتبت الوزارة، في حسابها عبر تويتر، الأحد: "قم بإبغلانا عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة".

وأشارت الوزارة إلى أن "العلم المخالف للآداب العامة يحتوي على 6 ألوان فقط"، وأن "ألوان الطيف العادية تحتوي على 7 ألوان".

في بداية يونيو/حزيران الحالي، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

كانت السفارة الأمريكية قد نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وقبل أيام أثار فيلم الرسوم المتحركة حارس الفضاء Lightyear جدلاً واسعاً في الكويت ودول خليجية أخرى.

في حين ذكرت تقارير غير مؤكدة أن الحكومة الكويتية منعت عرض الفيلم، وهو من إنتاج استوديوهات "بيكسار"، بدعوى أنه يروج للمثلية لأن عرضه التقديمي تضمن مشهد قبلة بين امرأتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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