أعلنت شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع شركة "كوجنايت" الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات مشروعاً مشتركاً مقرّه الرياض لدعم التحول الرقمي الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك في بيان نشرته "أرامكو" على موقعها الإلكتروني مساء الأحد.

ويهدف المشروع المشترك "كنتكست CNTXT" إلى مساعدة شركات القطاعين الخاص والعام، على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتقليل المخاطر.

و"كنتكست" ستكون الموزع المعتمد للحلول السحابية (غوغل كلاود) في المملكة، وتعتزم تدشين "مركز التميز" لتقديم خدمات التدريب على كيفية استخدام الحلول السحابية بأعلى كفاءة ممكنة.

من جانبه قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: "تجمع شركة كنتكست بين الإرث الصناعي والتقنية المتقدمة وفريق موهوب من شأنه أن يساعد في رقمنة القطاعين العام والخاص في المملكة".

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة كوجنايت، أويفيند إريكسن: "ستكون شركة كنتكست وسيلة مهمة لتعزيز ربحية صناعات المملكة واستدامتها من خلال الاستخدام المبتكر للتقنية، وأنا أتطلع إلى تسريع الشركة التحوّل الرقمي في القطاعات الأهم في المنطقة".

وبدأت الشراكة بين "أرامكو" و"كوجنايت" عام 2019، بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة، ويعدّ مشروع "كنتكست" أبرز محطات التعاون بينهما.