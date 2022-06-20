سياسة
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من عاملة نظافة إلى نائبة بالبرلمان الفرنسي.. تَعرَّفْ قصة راشيل كيكي
في سابقة هي الأولى من نوعها وصلت عاملة نظافة إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بعد فوزها على الوزيرة السابقة روغزانا مارسيننو مرشحة حزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية.
من عاملة نظافة إلى نائبة بالبرلمان الفرنسي.. تَعرَّفْ قصة راشيل كيكي
عقب فوزها التاريخي وعدت كيكي بأن توصل أصوات الأعمال "غير المرئييين" إلى البرلمان / Reuters
20 يونيو 2022

في سابقة هي الأولى من نوعها وصلت عاملة نظافة إلى الجمعية الوطنية الفرنسية بعد فوزها على الوزيرة السابقة روغزانا مارسيننو مرشحة حزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية.

وانتُخبت العاملة السابقة من أصول إفريقية راشيل كيكي، نائبة في البرلمان الفرنسي عن تحالف اليسار، بعد فوزها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

تحولت كيكي إلى رمز نقابي مشهور بعد إضراب عاملات النظافة في فندق Ibis Batignolles بباريس خلال عامَي 2019 و2021.

وعقب فوزها التاريخي وعدت كيكي بأن توصل أصوات الأعمال "غير المرئييين" إلى البرلمان.

وراشيل كيكي (47 عاماً) هي أم لخمسة أولاد ولدت في ساحل العاج لأم وأب كادحين، وتولت مسؤولية أسرتها حينما كان عمرها 12 عاماً عقب وفاة والدتها.

هاجرت إلى فرنسا عام 2000 وعملت في مجال نظافة الفنادق وتصفيف الشعر حتى حصلت على الجنسية الفرنسية عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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