سياسة
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إيران تعلّق على إمكانية إعادة فتح سفارتَي طهران والرياض
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه من السابق لأوانه بالنسبة إلى إيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتَي البلدين في عاصمة كل منهما.
إيران تعلّق على إمكانية إعادة فتح سفارتَي طهران والرياض
بدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوترات المستمرة بينهما منذ سنوات / Reuters
20 يونيو 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الاثنين إنه من السابق لأوانه لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتَي البلدين في عاصمة كل منهما، وسط جولات من المحادثات بين الخصمين الإقليميين بشأن تحسين العلاقات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون رداً على سؤال عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية، فأجاب زادة: "من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح السفارتين من قبل طهران والرياض".

ووصلت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، وعددهم 39 ألف و635 حاجّاً، إلى السعودية هذا الشهر.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوترات المستمرة بينهما منذ سنوات.

وعقد البلدان في أبريل/نيسان الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.

وعام 2016 قطعت الرياض علاقاتها مع طهران بعد أن اجتاح محتجّون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية في أعقاب إعدام رجل دين شيعي بالسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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