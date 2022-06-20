قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الاثنين إنه من السابق لأوانه لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتَي البلدين في عاصمة كل منهما، وسط جولات من المحادثات بين الخصمين الإقليميين بشأن تحسين العلاقات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون رداً على سؤال عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية، فأجاب زادة: "من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح السفارتين من قبل طهران والرياض".

ووصلت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، وعددهم 39 ألف و635 حاجّاً، إلى السعودية هذا الشهر.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوترات المستمرة بينهما منذ سنوات.

وعقد البلدان في أبريل/نيسان الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.

وعام 2016 قطعت الرياض علاقاتها مع طهران بعد أن اجتاح محتجّون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية في أعقاب إعدام رجل دين شيعي بالسعودية.