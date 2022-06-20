سياسة
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إيران تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية توقف محادثات إحياء اتفاق 2015
حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقالت إن طهران مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية
إيران تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية توقف محادثات إحياء اتفاق 2015
الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنها تنتظر رداً من إيران بشأن إعادة العمل بالاتفاق من دون قضايا "خارجية" / AA
20 يونيو 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الاثنين إن طهران مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف خطيب زادة: "نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها".

وبدا إحياء الاتفاق النووي قريبا في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويسيطر الحرس الثوري على قوات النخبة المسلحة التي تتهمها واشنطن بارتكاب حملة إرهابية عالمية.

وعام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب من الاتفاق، الذي قيدت بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك حدودها النووية الأساسية بعد نحو عام.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تنتظر رداً من إيران بشأن إعادة العمل بالاتفاق من دون قضايا "خارجية"، في إشارة محتملة إلى مطالبة إيران برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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