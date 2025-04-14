وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن "765 مستوطناً اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف المسؤول، أن "494 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى أمس الذي صادف أول أيام عيد الفصح اليهودي".

وكانت جماعات إسرائيلية يمينية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعاً، وقال شهود إنه تخلل الاقتحامات أداء المستوطنين طقوساً تلمودية وصلوات خاصة في الناحية الشرقية للمسجد.

وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفق الشهود.

في السياق قالت محافظة القدس بالسلطة الفلسطينية إن اقتحام أعضاء بالكنيست الإسرائيلي وحاخامات للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي.

وأدانت المحافظة في بيان "فرض قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قيوداً وإغلاقات تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين لمصلحة المقتحمين"، محذرة من محاولات الاحتلال المتكررة فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى.

اقتحام مستشفى جنين

وفي السياق ذاته اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقل شاباً فلسطينياً، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، ووصلت حتى قسمي التسجيل والطوارئ واعتقلت شاباً. وأضافوا أن القوات احتجزت عدداً من العاملين في المستشفى، قبل أن تنسحب.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على جنين ومخيمها، أسفر عن استشهاد 36 فلسطينياً واعتقال العشرات وهدم مبانٍ ومنازل، بينما وسّع جيش الاحتلال عدوانه في مخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم.

إصابة مستوطن

وفي سياق متصل، أصيب مستوطن إسرائيلي، اليوم الاثنين، في حادث دهس "قد يكون متعمداً" جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما تمكن السائق من مغادرة المكان، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أصيب شخص واحد بجروح طفيفة في هجوم دهس مرجح عند مفترق الظاهرية، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية". وذكرت أن "السائق فرّ إلى قرية الظاهرية، إذ يقوم الجيش الإسرائيلي بمطاردته".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "ورد بلاغ عن وقوع حادث دهس على مفترق الظاهرية"، من دون مزيد من التفاصيل.

تأتي الحادثة بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفاً و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.