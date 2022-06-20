أعلنت السعودية الاثنين رفع تعليق سفر مواطنيها إلى تركيا و3 دول أخرى، بعد شهر من الحظر ضمن إجراءات منع تفشّي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في الوزارة لم تسمِّه، أنه "تَقرَّر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند".

وأوضح المصدر أن "القرار جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالمياً".

وفي 21 مايو/أيار الماضي أصدرت السلطات السعودية قائمة تضمّ 16 دولة منعت مواطنيها من السفر إليها لأسباب تتعلق بتفشّي فيروس كورونا.

وشملت القائمة آنذاك كلّاً من لبنان وسوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وليبيا وإندونيسيا وفيتنام وأرمينيا وبيلاروس وفنزويلا، حسب إعلام محلي.

ولم تعلن الرياض في قرارها اليوم الاثنين، مصير السفر إلى بقية الدول التي شملتها قائمة الحظر في مايو الماضي.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري أعلنت المملكة رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفق محددات وشروط.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، آنذاك، فإن رفع الإجراءات استثنى لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمسجدين الحرام والنبوي، وخلال الأنشطة والمناسبات والفاعليات ووسائل النقل العام.