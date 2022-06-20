سياسة
3 دقيقة قراءة
نيويورك.. قتيل و8 مصابين إثر إطلاق نار جماعي
قالت شرطة نيويورك إن شخصاً قُتل وجُرح 8 آخرون إثر حادث إطلاق نار جماعي وقع في حي هارلم بالمدينة، فيما لم تتمكن الشرطة من اعتقال أي مشتبه به، حتى ظهر الاثنين.
نيويورك.. قتيل و8 مصابين إثر إطلاق نار جماعي
  نيويورك.. قتيل و8 مصابين إثر إطلاق نار جماعي   / AA
20 يونيو 2022

قتل شخص وأصيب 8 آخرون الاثنين جراء إطلاق نار جماعي وقع في حي هارليم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك، إن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباحاً، أدى إلى مقتل رجل وإصابة 8 آخرين بينهم 6 رجال وسيدتان.

وأضافت الشرطة نقلاً عن معلومات أولية، أن إطلاق النار استهدف جمعاً من الناس كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة بوقت متأخر مساء الأحد حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأشارت إلى أن القتيل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، لفتت شرطة نيويورك إلى أن إطلاق النار وقع بالتزامن مع احتفالات عيد الأب الموافق 19 يونيو/حزيران من كل عام.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل، في مؤتمر صحفي: "عطلة عيد الأب وافقت نهاية الأسبوع، وكان من المفترض أن يتمكن الناس من الاستمتاع مع عائلاتهم".

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، عُثر على مسدس في محيط الحادث، بينما لم تتمكن الشرطة من اعتقال أي مشتبه به، حتى ظهر الاثنين.

وشهدت الولايات المتحدة، على مدار الأسابيع الأخيرة، عدة حوادث إطلاق نار ناتجة عن حمل المواطنين للأسلحة دون ضوابط.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، دخل مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالبًا ومعلمين اثنين.

وقبل عشرة أيام من إطلاق النار هذا، داهم رجل أبيض مسلح متجراً في حي تقطنه أغلبية سوداء في بوفالو بولاية نيويورك، وقتل 10 أشخاص.

ووصفت السلطات إطلاق النار في بوفالو بأنه "جريمة كراهية بدوافع عنصرية".

ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكي (غير ربحية).

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب، الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد، حفاظاً على الأرواح، لكن لم تُتخَذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us