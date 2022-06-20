قتل شخص وأصيب 8 آخرون الاثنين جراء إطلاق نار جماعي وقع في حي هارليم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك، إن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباحاً، أدى إلى مقتل رجل وإصابة 8 آخرين بينهم 6 رجال وسيدتان.

وأضافت الشرطة نقلاً عن معلومات أولية، أن إطلاق النار استهدف جمعاً من الناس كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة بوقت متأخر مساء الأحد حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأشارت إلى أن القتيل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، لفتت شرطة نيويورك إلى أن إطلاق النار وقع بالتزامن مع احتفالات عيد الأب الموافق 19 يونيو/حزيران من كل عام.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل، في مؤتمر صحفي: "عطلة عيد الأب وافقت نهاية الأسبوع، وكان من المفترض أن يتمكن الناس من الاستمتاع مع عائلاتهم".

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، عُثر على مسدس في محيط الحادث، بينما لم تتمكن الشرطة من اعتقال أي مشتبه به، حتى ظهر الاثنين.

وشهدت الولايات المتحدة، على مدار الأسابيع الأخيرة، عدة حوادث إطلاق نار ناتجة عن حمل المواطنين للأسلحة دون ضوابط.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، دخل مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالبًا ومعلمين اثنين.

وقبل عشرة أيام من إطلاق النار هذا، داهم رجل أبيض مسلح متجراً في حي تقطنه أغلبية سوداء في بوفالو بولاية نيويورك، وقتل 10 أشخاص.

ووصفت السلطات إطلاق النار في بوفالو بأنه "جريمة كراهية بدوافع عنصرية".

ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكي (غير ربحية).

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب، الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد، حفاظاً على الأرواح، لكن لم تُتخَذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.