سياسة
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تركيا تستقبل 12 مليون سائح في أول 5 أشهر من 2022
قالت وزارة الثقافة والسياحة، إن عدد الزوار الأجانب لتركيا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد بنسبة 207.10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تركيا تستقبل 12 مليون سائح في أول 5 أشهر من 2022
عدد الزوار الأجانب لتركيا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد بنسبة 207.10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي / Reuters
20 يونيو 2022

استقبلت تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 12 مليوناً و710 آلاف و431 سائحاً.

ووفقاً لمعطيات وزارة الثقافة والسياحة الاثنين فإن عدد الزوار الأجانب لتركيا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد بنسبة 207.10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن السياح الأجانب بلغ عددهم في الفترة المذكورة 11 مليوناً و301 ألفاً و602 سائحاً، في حين بلغ عدد السياح الأتراك القادمين من خارج تركيا مليوناً و408 آلاف و829.

وتصدر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، فزادت نسبة السياح الألمان 367.24%، مقارنة مع الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، إذ بلغ عددهم مليوناً و308 آلاف و721.

وجاء السياح البلغاريون في المرتبة الثانية بـ 945 ألفاً و976، تلاهم الروس بـ 853 ألفاً و590.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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