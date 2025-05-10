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الشرع يبحث مع عاهل البحرين التطورات الإقليمية ودعم الاستقرار في سوريا
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وذلك خلال لقاء عقده الجانبان في قصر الصخير وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
الشرع يبحث مع عاهل البحرين التطورات الإقليمية ودعم الاستقرار في سوريا
الشرع يبحث مع عاهل البحرين التطورات الإقليمية ودعم الاستقرار في سوريا / وكالة الأنباء السورية
10 مايو 2025

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل البحريني استقبل في قصر الصخير (غربي البحرين) أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق، بحضور ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضافت أن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

كما جرى "بحث مستجدات الأحداث على الساحة السورية والسبل الرامية إلى دعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة" وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق السبت، وصل الشرع إلى البحرين وكان في استقباله لدى وصوله المنامة على رأس وفد رسمي نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة إكس.

والمنامة هي الوجهة العربية السادسة للشرع، والثامنة دولياً منذ توليه مهام منصبه.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، زار الشرع كلاً من: السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
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