أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار الجهود المشتركة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للحيلولة دون أزمة غذاء عالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول المبادرات المتعلقة بحل للأزمة التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

ولفت أردوغان إلى أنه يواصل مقترحاته لنظرائه حول إحياء مفاوضات السلام وإنهاء الحرب دبلوماسياً.

يذكر أن كثيراً من بلدان العالم يعاني من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.