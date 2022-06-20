سياسة
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المغرب يعلن انطلاق أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا
أعلن الجيش المغربي انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي 2022" بمشاركة 10 بلدان من إفريقيا، وذلك في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/حزيران 2022.
المغرب يعلن انطلاق أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا
المغرب يعلن انطلاق أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا (Gettyimages) / Others
20 يونيو 2022

أعلن الجيش المغربي الاثنين انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي 2022"، التي تعد أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا، بمشاركة 10 بلدان من القارة وخارجها و20 ملاحظاً عسكرياً.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، نشرته وكالة المغرب الرسمية.

ولفت البيان إلى أن "الانطلاقة الفعلية لسير عمليات فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات تميزت بحفل الافتتاح الذي نُظم اليوم الاثنين على مستوى القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير، بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة".

ورحب الجنرال بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، في كلمته الافتتاحية، بالوفود المشاركة قبل التذكير بأهداف هذا الموعد السنوي.

وقال إن "التحديات الأمنية تدعونا لاستخلاص الدروس من مختلف الأوضاع، وتضافر المقاربات فيما يتعلق بالفائدة من التدريبات العسكرية المشتركة، وتجويد إدماج الأطر ضمن القيادات العليا متعددة الجنسيات وتجاوز المعيقات الثقافية واللغوية والإجرائية من أجل تعاون أكثر تنسيقاً".

وتستمر النسخة الثامنة عشرة من تمرين "الأسد الإفريقي 2022" من 20 إلى 30 يونيو 2022.

و"الأسد الإفريقي" تمرين عسكري مشترك تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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