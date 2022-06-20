سياسة
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ولي عهد السعودية يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا
بدأ ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الاثنين جولة تشمل زيارة كل من مصر والأردن وتركيا.
ولي عهد السعودية يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان / Others
20 يونيو 2022

بدأ ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الاثنين جولة تشمل زيارة كل من مصر والأردن وتركيا.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إن ولي العهد غادر في زيارة لمصر والأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة له، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات قادة مصر والأردن وتركيا لـ"بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز ها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان.

ووفق الديوان الملكي فإن تلك الزيارات تأتي انطلاقاً من حرص الملك سلمان على "التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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