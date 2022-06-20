سياسة
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مدير عام TRT: منصة TRT Balkan ستسهم في تقوية العلاقات بين تركيا ومقدونيا
أكد المدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي، أن منصة TRT Balkan ستلعب دوراً هاماً في تقوية العلاقات بين تركيا ودول البلقان خاصة مقدونيا الشمالية.
مدير عام TRT: منصة TRT Balkan ستسهم في تقوية العلاقات بين تركيا ومقدونيا
مدير عام TRT: منصة TRT Balkan ستسهم في تقوية العلاقات بين تركيا ومقدونيا / AA
20 يونيو 2022

أشاد المدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي، بافتتاح منصة TRT Balkan، مشدداً على أنها ستكون جسراً لتقوية العلاقات بين تركيا ودول البلقان.

جاء ذلك خلال حفل ترويجي لمنصة TRT Balkan، أقيم في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية، وحضره عدد من مسؤولي البلدين.

وفي كلمة له خلال الحفل قال صوباجي إن منصة TRT Balkan ستقود وسائل الإعلام البلقانية في البث الرقمي بأخبارها الخاصة ومحتواها الأصيل.

وأكد أن المنصة ستسهم في تقوية العلاقات بين تركيا ومقدونيا بصفتها جسراً للمعلومات.

والأسبوع الماضي، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) في تركيا رسمياً قناة TRT Balkan، وهي منصة رقمية جديدة لجمهورها في منطقة البلقان، كشف مسؤولون أتراك أنها ستكون جزءاً من جهود تركيا لتحدي "هيمنة" عدد قليل من وسائل الإعلام العالمية.

وجرى تدشين المنصة في حفل أقيم في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة المدير العام لـTRT محمد زاهد صوباجي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وعدد من ممثلي البعثات الأجنبية.

وستنشر المنصة التي بدأ تشغيلها يوم الأربعاء محتوى خاصاً للبوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.

وتستهدف المنصة أكثر من 30 مليون شخص من هذه البلدان والشتات البلقاني مع مجموعة واسعة من المحتوى بلغات متعددة، بما في ذلك الألبانية والبوسنية والكرواتية والصربية والمقدونية.

ومثل منصات الأخبار الدولية الأخرى التابعة لـTRT، ستنشر TRT Balkan أيضاً محتوى على YouTube و Facebook و Twitter و Instagram و TikTok.

ومن خلال مكاتبها الواقعة في سكوبي وسراييفو، ستعمل TRT Balkan على تقديم أخبار موضوعية وموثوقة لجمهورها من جميع أنحاء البلقان.

وتملك الشبكة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها خمس قنوات عالمية مختلفة: TRT World وTRT Arabi وTRT Russian وTRT Deutsch وTRT Francais. وتأسست الشبكة الإعلامية التركية في عام 1964، وبدأت طريقها لأن تصبح شبكة دولية منذ عام 2016، عندما أطلقت خدمتها باللغة الإنجليزية TRT World، وقبلها عام 2010، عند إطلاق TRT Arabi.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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