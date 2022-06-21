غمرت حالة من الترحيب والفرحة موقع "تويتر" في السعودية الاثنين فور إعلان الرياض تعليق حظر سفر السعوديين إلى تركيا.

وتصّدرت وسوم "تركيا" و"الأخبار الحلوة" و"سفر المواطنين المباشر" قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر" في المملكة بعد ساعات من إعلان قرار رفع حظر السفر، حسب رصد لوكالة الأناضول.

وتحت وسم "الأخبار الحلوة" كتب مغرد باسم "عبد اللطيف البقان": "للأمانة خبر حلو لتعدد الوجهات، ونزول أسعار تذاكر الطيران وتكاليف السفر بشكل عام".

فيما قالت مغردة أخرى باسم "حنينة": "لا تسعني الفرحة، هكذا نوع الأخبار الحلوة التي يصبح بها الإنسان".

وتحت وسم "سفر المواطنين المباشر" كتب حساب باسم "عبد الرحمن المحرزي": "عذراً للطائف وأبها.. هذا هو صيف إسطنبول مدينة العشاق".

ومرحّباً بالقرار قال مغرد باسم "أحمد": "أهلاً بعودة السفر لتركيا".

وتحت وسم "تركيا" كتب حساب باسم "فهد": "مبروك لعشاق السياحة بتركيا".​​​​​​​

فيما تفاعل مغردون آخرون مع قرار رفع حظر السفر عبر تداول صور لهم خلال زيارات لتركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية (لم تسمه) الاثنين أنه "تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند".

ووفق المصدر فإن "القرار جاء بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالمياً".

وأصدرت السلطات السعودية في 21 مايو/أيار الماضي قائمة تضم 16 دولة منعت مواطنيها السفر إليها لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

ويتزامن قرار رفع حظر السفر إلى تركيا مع بدء ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الاثنين جولة يزور خلالها كلاً من مصر والأردن وتركيا.