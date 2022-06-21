سياسة
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مواجهة متوترة بمضيق هرمز بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري.. ماذا حدث؟
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في الشرق الأوسط أن قواته دخلت مواجهة ”غير آمنة وغير مهنية” مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. ووفق الأسطول فإن أحد الزوارق الإيرانية انطلق نحو السفينة “سيروكو” بسرعة عالية قبل أن يغير مساره.
مواجهة متوترة بمضيق هرمز بين البحرية الأمريكية والحرس الثوري.. ماذا حدث؟
لم تعترف إيران على الفور بالحادث الذي وقع في المضيق الذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط في العالم / ASH
21 يونيو 2022

قالت البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء إن قواتها دخلت مواجهة مشوبة بالتوتر مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكر الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في الشرق الأوسط أن ثلاث سفن تابعة للحرس دخلت مواجهة ”غير آمنة وغير مهنية” لدى عبور السفينتين “يو إس إس سيروكو” USS Sirocco و"يو إس إن إس تشوكتاو كاونتي" USNS Choctaw County أمس الاثنين في المضيق.

وأضافت البحرية أن أحد الزوارق الإيرانية الثلاث انطلق نحو السفينة “سيروكو” بسرعة عالية قبل أن يغير مساره، ما دفع السفينة إلى إطلاق شعلة تحذير أثناء المواجهة أيضاً.

وأظهر مقطع مسجل مصور قصير نشرته البحرية المواجهة.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث الذي وقع في المضيق والذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط في العالم.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة جراء تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ورفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى الأسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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