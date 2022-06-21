صرّح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأن حكومته قد تلجأ إلى طرد اللاجئين السوريين المقيمين في بلاده إذا لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.

وتشير تقديرات إلى أن اللاجئين السوريين يشكّلون نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة للاجئين في العالم.

وتسببت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان بإفقار نحو 80% من السكان.

وأطلق ميقاتي هذا التصريح خلال مراسم إعلان أحدث خطة للاستجابة لأزمة لبنان بدعم من الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "بعد 11 عاماً من اندلاع الأزمة السورية لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف لن يروق للدول الغربية، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية عبر تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وأدلى ميقاتي بهذه التصريحات في حضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.

ومنذ 2019 يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.