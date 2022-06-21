سياسة
4 دقيقة قراءة
انتخابات مبكرة.. تَعرَّفْ الجولات الانتخابية التي شهدتها إسرائيل منذ 2019
تعتزم إسرائيل عقد جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتكون هذه الجولة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات. إليكم عرضاً بالمحطات التي مرت بها الانتخابات البرلمانية هناك منذ أبريل/نيسان 2019.
انتخابات مبكرة.. تَعرَّفْ الجولات الانتخابية التي شهدتها إسرائيل منذ 2019
إسرائيل تستعد لجولة جديدة من الانتخابات المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل تكون الخامسة خلال أقل من 4 سنوات / AP
21 يونيو 2022

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد موافقتهما على حلّ الكنيست والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، على أن يتولى الأخير رئاسة حكومة مؤقتة حتى وقت إجراء الانتخابات.

ويتولى بينيت خلال الفترة الانتقالية منصب رئيس الوزراء البديل والمسؤول عن ملف إيران بالحكومة.

ويُسدِل القرار الستار على ائتلاف حكومي غير متجانس يتكون من 8 أحزاب بعد عام واحد فقط.

والانتخابات القادمة التي يتوقع أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون خامس انتخابات تشهدها إسرائيل خلال ثلاثة أعوام ونصف.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الجولات الانتخابية الماضية:

- 9 أبريل/نيسان 2019

فاز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ35 مقعداً من أصل 120 إجمالي عدد مقاعد البرلمان.

وحصل منافسه الرئيسي تحالف "أزرق-أبيض" برئاسة بيني غانتس وشريكه يائير لابيد على 35 مقعداً أيضاً.

لكن كلا الحزبين فشلا في تشكيل حكومة فتقرر حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

- 17 سبتمبر/أيلول 2019

حصل تحالف "أزرق-أبيض" بزعامة غانتس ولابيد على 33 مقعداً، والليكود على 32.

لكن كلا الحزبين فشلا مجدداً في تشكيل حكومة في الموعد المحدد، فتقرر حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

- 2 مارس/آذار 2020

فاز "الليكود" بأكبر عدد من المقاعد (36 مقعداً)، وحصل منافسه تحالف "أزرق-أبيض" على 33.

وفي البداية فشل كلا الحزبين في تشكيل حكومة لكن نتنياهو وغانتس اتفقا لاحقاً على تشكيل حكومة بالتناوب.

ولم تصمد الحكومة كثيراً جرّاء عدم القدرة على إقرار الميزانية والخلافات بين نتنياهو وشريكه غانتس، وتقرر حلّ الكنيست في ديسمبر/كانون الأول، ودُعي إلى انتخابات مبكرة.

- 23 مارس/آذار 2021

فاز "الليكود" بأعلى الأصوات (30 مقعداً)، وتفكك تحالف "أزرق-أبيض" بين لابيد وغانتس، إلا أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة.

وفي المقابل أسفر اتفاق بين 8 أحزاب مناهضة لاستمرار ولاية نتنياهو رئيساً للوزراء عن إعلان الائتلاف الحكومي الأخير في 13 يونيو/حزيران 2021، بعد تصديق الكنيست عليه بالأغلبية.

ونص الاتفاق الائتلافي على أن يجري التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي وبينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني، على أن يبدأ الأخير أولاً حتى سبتمبر/أيلول 2023.

وتكون الائتلاف من أحزاب غير متجانسة جمعها حسب مراقبين الرغبة في إزاحة نتنياهو من السلطة، وهي "يمينا" (يمين) بقيادة بينيت، و"هناك مستقبل" (وسط) بقيادة لابيد، و"أمل جديد" (يمين) بقيادة جدعون ساعر، و"إسرائيل بيتنا" (يمين قومي معادٍ للمتدينين اليهود) بقيادة أفيغدور ليبرمان.

كما ضم الائتلاف أحزاب "أزرق-أبيض" (وسط) بقيادة بيني غانتس، و"العمل" (وسط) بقيادة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" (يسار) بقيادة نيتسان هيروفيتس، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس داعماً للحكومة من الخارج.

ورغم تعرض الائتلاف للكثير من المصاعب فإن عدم القدرة على تمديد العمل بقانون أنظمة الطوارئ في 7 يونيو/حزيران 2022 الذي يعامِل المستوطنين بالضفة معاملة الإسرائيليين، أدى إلى الإطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات جديدة.

- 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (الجولة الخامسة القادمة)

في 20 يونيو/حزيران الجاري أعلن رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد اتفاقهما على حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us