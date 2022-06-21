أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد موافقتهما على حلّ الكنيست والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، على أن يتولى الأخير رئاسة حكومة مؤقتة حتى وقت إجراء الانتخابات.

ويتولى بينيت خلال الفترة الانتقالية منصب رئيس الوزراء البديل والمسؤول عن ملف إيران بالحكومة.

ويُسدِل القرار الستار على ائتلاف حكومي غير متجانس يتكون من 8 أحزاب بعد عام واحد فقط.

والانتخابات القادمة التي يتوقع أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون خامس انتخابات تشهدها إسرائيل خلال ثلاثة أعوام ونصف.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الجولات الانتخابية الماضية:

- 9 أبريل/نيسان 2019

فاز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ35 مقعداً من أصل 120 إجمالي عدد مقاعد البرلمان.

وحصل منافسه الرئيسي تحالف "أزرق-أبيض" برئاسة بيني غانتس وشريكه يائير لابيد على 35 مقعداً أيضاً.

لكن كلا الحزبين فشلا في تشكيل حكومة فتقرر حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

- 17 سبتمبر/أيلول 2019

حصل تحالف "أزرق-أبيض" بزعامة غانتس ولابيد على 33 مقعداً، والليكود على 32.

لكن كلا الحزبين فشلا مجدداً في تشكيل حكومة في الموعد المحدد، فتقرر حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

- 2 مارس/آذار 2020

فاز "الليكود" بأكبر عدد من المقاعد (36 مقعداً)، وحصل منافسه تحالف "أزرق-أبيض" على 33.

وفي البداية فشل كلا الحزبين في تشكيل حكومة لكن نتنياهو وغانتس اتفقا لاحقاً على تشكيل حكومة بالتناوب.

ولم تصمد الحكومة كثيراً جرّاء عدم القدرة على إقرار الميزانية والخلافات بين نتنياهو وشريكه غانتس، وتقرر حلّ الكنيست في ديسمبر/كانون الأول، ودُعي إلى انتخابات مبكرة.

- 23 مارس/آذار 2021

فاز "الليكود" بأعلى الأصوات (30 مقعداً)، وتفكك تحالف "أزرق-أبيض" بين لابيد وغانتس، إلا أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة.

وفي المقابل أسفر اتفاق بين 8 أحزاب مناهضة لاستمرار ولاية نتنياهو رئيساً للوزراء عن إعلان الائتلاف الحكومي الأخير في 13 يونيو/حزيران 2021، بعد تصديق الكنيست عليه بالأغلبية.

ونص الاتفاق الائتلافي على أن يجري التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي وبينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني، على أن يبدأ الأخير أولاً حتى سبتمبر/أيلول 2023.

وتكون الائتلاف من أحزاب غير متجانسة جمعها حسب مراقبين الرغبة في إزاحة نتنياهو من السلطة، وهي "يمينا" (يمين) بقيادة بينيت، و"هناك مستقبل" (وسط) بقيادة لابيد، و"أمل جديد" (يمين) بقيادة جدعون ساعر، و"إسرائيل بيتنا" (يمين قومي معادٍ للمتدينين اليهود) بقيادة أفيغدور ليبرمان.

كما ضم الائتلاف أحزاب "أزرق-أبيض" (وسط) بقيادة بيني غانتس، و"العمل" (وسط) بقيادة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" (يسار) بقيادة نيتسان هيروفيتس، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس داعماً للحكومة من الخارج.

ورغم تعرض الائتلاف للكثير من المصاعب فإن عدم القدرة على تمديد العمل بقانون أنظمة الطوارئ في 7 يونيو/حزيران 2022 الذي يعامِل المستوطنين بالضفة معاملة الإسرائيليين، أدى إلى الإطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات جديدة.

- 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (الجولة الخامسة القادمة)

في 20 يونيو/حزيران الجاري أعلن رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد اتفاقهما على حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.