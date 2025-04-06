وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عبر منصة إكس، بـ"ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4 بينهم امرأتان، والجرحى إلى 23، 11 منهم نساء وأطفال".

وأوضحت أن القتلى والجرحى سقطوا في "العدوان الأمريكي الغادر على منزل وحي شعب الحافة بمديرية شعوب (في صنعاء)".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) في بيان: "استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال، معظمهم إصابتهم حرجة".

وأضافت أن هذه "حصيلة أولية جراء غارات العدوان الأمريكي مساء اليوم (أمس الأحد) على منزل مواطن في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب"، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية.

كما نقلت الوكالة عن مصدر محلي لم تسمِّه أن "العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات منطقة الجبل الأسود في مديرية بني مطر (بمحافظة صنعاء)".

وفي محافظة صعدة قالت الوزارة في بيان ثانٍ الأحد، إن "مدنيين اثنين استُشهدا وأصيب 9 آخرون جراء غارات العدوان الأمريكي على محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومنزل مواطن في منطقة حفصين" مساء السبت.

كما أعلنت جماعة الحوثي الأحد، أن الطيران الحربي الأمريكي شنّ 9 غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غرب)، بلا معلومات عن خسائر. وحتى الساعة 21:40ت.غ لم تتوفر إفادة رسمية أمريكية في هذا الشأن.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي تشنّ الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 76 مدنياً وإصابة 182 آخرين على الأقلّ بينهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدّد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما تجاهلت الجماعة تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.