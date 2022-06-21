سياسة
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أردوغان يبحث العلاقات الثنائية وملفات عدة مع رئيسي وزراء بريطانيا وإستونيا
بحث الرئيس التركي هاتفياً العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية مع رئيسي وزراء بريطانيا وإستونيا.
أردوغان يبحث العلاقات الثنائية وملفات عدة مع رئيسي وزراء بريطانيا وإستونيا
أردوغان وجونسون بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية / AA
21 يونيو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، موضوعات عدة أبرزها الحرب في أوكرانيا وأزمة الحبوب الناتجة عنها وقضايا دولية وإقليمية مع كل من رئيس وزراء إستونيا، ورئيس الوزراء البريطاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي بحث في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بينها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد أردوغان خلال الاتصال بأن تركيا تشجع روسيا وأوكرانيا على العودة إلى المفاوضات، وتواصل السعي للحد من آثار الحرب السلبية على المجال الإنساني.

وذكر أن بلاده تبذل جهوداً مشتركة مع الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي ستكون عاملاً في منع أزمة غذاء عالمية.

العلاقات التركية-البريطانية

في سياق آخر، بحث أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد لجونسون، ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن.

وأضاف أن أردوغان وجونسون تناولا أيضاً العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون بينهما في مجال الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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