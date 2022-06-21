سياسة
2 دقيقة قراءة
مقرر أممي: اليونان تعيد قسراً أكثر من 17 ألف مهاجر إلى تركيا
في تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين أن ما لا يقل عن 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عن طريق البحر، أُعيدوا إلى تركيا قسراً خلال عامي 2020-2021.
مقرر أممي: اليونان تعيد قسراً أكثر من 17 ألف مهاجر إلى تركيا
اليونان تجبر المهاجرين على العودة / AA
21 يونيو 2022

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس، إن ما لا يقل عن 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عن طريق البحر، أُعيدوا إلى تركيا قسرا خلال عامي 2020-2021.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، نُشر الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين "ECRE"، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً له.

وأوضح موراليس أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، وأن هذه الممارسة مستمرة على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية.

وحذر المقرر الأممي المجتمع الدولي من عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين.

وأفرد التقرير حيزاً واسعاً لإجراءات اليونان بخصوص ذلك، مبيناً أن أثينا توجه المهاجرين واللاجئين السوريين والأفغان والبنغاليين والباكستانيين والصوماليين إلى تركيا بوصفه بلداً آمنا لهم.

ولفت التقرير إلى أن أثينا رفضت منذ يونيو/حزيران 2021، طلبات لجوء أكثر من 6 آلاف و400 شخص.

وأضاف أن معطيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشير إلى أن اليونان أعادت قسراً أكثر من 17 ألف مهاجر وطالب لجوء من مياهها الإقليمية إلى تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us