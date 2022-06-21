أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء أنّها أطلقت عيارات تحذيرية لمنع ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أمريكيتين من الأسطول الخامس قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقالت البحرية في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين إنّ الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب الاثنين "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" من السفينتين اللتيْن كانتا تؤديان بدورية روتينية.

وأوضحت أنّ أحد الزوارق اقترب "بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأمريكية إشارات تحذير مسموعة"، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة.

وغالبا ما تشهد منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية حوادث مماثلة بين الزوارق الإيرانية والبحرية الأمريكية.

وتعرّض عدد من السفن التجارية وناقلات النفط لهجمات وعمليات احتجاز في الأعوام الأخيرة على وقع التصعيد بين طهران وواشنطن.

في مايو/أيار الماضي، أعلنت إيران توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة جاءت وسط توتر مع أثينا على خلفية إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطاً إيرانياً كان على متن ناقلة تحتجزها.

وسبق لإيران أن احتجزت ناقلات كانت تعبر في مياه منطقة الخليج التي تضم مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات المائية عالمياً لتصدير النفط.

واتهمت واشنطن، التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقراً، طهران بتنفيذ أعمال "عدائية" في الخليج.