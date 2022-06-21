سياسة
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محكمة فرنسية: لا مكان للبوركيني في حمامات السباحة العامة في غرونوبل
قررت أعلى محكمة إدارية في فرنسا تأييد قرار أصدرته محكمة أدنى درجة بعدم جواز ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها البوركيني، في حمامات السباحة العامة في مدينة غرونوبل.
محكمة فرنسية: لا مكان للبوركيني في حمامات السباحة العامة في غرونوبل
محكمة فرنسية: لا مكان للبوركيني في حمامات السباحة العامة في غرونوبل / DPA
21 يونيو 2022

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الثلاثاء قراراً سابقاً أصدرته محكمة أدنى درجة بعدم جواز ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها البوركيني، في حمامات السباحة العامة في مدينة غرونوبل.

وقال مجلس الدولة في بيان "تؤثر القواعد الإجرائية الجديدة لحمامات السباحة العامة في غرونوبل على حسن سير الخدمة العامة وتقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر".

كان مجلس مدينة غرونوبل قد صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني في 16 مايو/أيار، مما أثار احتجاجات السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.

وطعنت الحكومة على الإجراء الذي اتخذته المدينة، وعلقت محكمة إدارية أدنى درجة هذا الإجراء. وردت غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.

وبعد قرار مجلس الدولة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل "أُلغي نهائياً".

وقال دارمانان :"انتصار لقانون (مكافحة) ‘النزعات الانفصالية، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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