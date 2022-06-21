دعا وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيرته الإسرائيلية أيليت شاكيد الثلاثاء إلى تطوير آليات التشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، عقب اجتماع عمل بين الجانبين في الرباط، حضره عدد من كبار مسؤولي الوزارتين.

وأفاد البيان بأن "اللقاء يندرج في سياق الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الموقّع أمام الملك محمد السادس في ديسمبر/كانون الأول 2020".

وذكر أن اللقاء يعكس "التزام البلدين استئناف الاتصالات الرسمية الكاملة بين النظراء المغاربة والإسرائيليين".

واعتبر أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل مثمر بين الوزيرين، بشأن قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعيهما على التوالي والآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين".

والاثنين بدأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية زيارة رسمية للمغرب، غير محددة المدة.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية "إعلاناً مشتركاً" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.