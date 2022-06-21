سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول تركي: يمكننا رفع الصادرات للسعودية إلى 10 مليارات دولار
أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن حجم صادرات بلاده إلى السعودية يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار مع استعادة الزخم في العلاقات الثنائية.
مسؤول تركي: يمكننا رفع الصادرات للسعودية إلى 10 مليارات دولار
نائل أورباك:  حجم صادرات تركيا إلى السعودية يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار / AA
21 يونيو 2022

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، إن حجم صادرات بلاده إلى السعودية يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار مع استعادة الزخم في العلاقات الثنائية.

وأوضح أولباك في تصريح صحفي الثلاثاء أن السعودية والإمارات من البلدان ذات الأهمية لدى عالم الأعمال التركي، وأن رفع قيود السفر يعد تطوراً مهماً للغاية بالنسبة إلى رجال الأعمال الأتراك.

وثمن أولباك الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا الأربعاء برفقة وفد ضخم يضم رجال أعمال من أقوى الشركات وأسماء مهمة لعبت دوراً فعالاً في التجارة بين البلدين.

وذكر أن حجم التصدير إلى السعودية بلغ 7.3 مليارات دولار قبل توتر العلاقات الثنائية، ومع استعادة الزخم في العلاقات يمكن الحديث عن صادرات للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us