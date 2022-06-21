أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار الجهود المشتركة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للحيلولة دون أزمة غذاء عالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول المبادرات المتعلقة بإيجاد حل للأزمة التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

ولفت أردوغان إلى أنه يواصل تقديم مقترحاته لنظرائه حول إحياء مفاوضات السلام وإنهاء الحرب دبلوماسياً.

يذكر أن كثيراً من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك للصحفيين، أن أردوغان وغوتيريش ركزا في مباحثاتها على ملف الحبوب وكيف يمكن أن نصل من المناطق المتأثرة بالحرب (أوكرانيا) إلى السوق العالمية.

وأضاف: "المناقشات متواصلة بقوة، لكنني لست في وضع يسمح لي بتقديم إطار زمني في هذا الموضوع".

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذبا بسبب الأزمة الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، بين البلدين اللذيْن يعدان من أكبر 6 مصدرين للحبوب عالمياً.