سياسة
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CNN: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية
نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين قولهم إن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية.
CNN: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية
طائرة "إف-15" في قاعدة جوية إسرائيلية / وسائل إعلام عبرية
منذ 9 ساعات

وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرةً إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـCNN إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى منشأة نووية إيرانية "ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة"، وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية خصوصاً لمسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى اتصالات إسرائيلية جرى اعتراضها، وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة.

ونقلت CNN عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية.

مصدر:TRT Arabi
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