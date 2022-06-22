سياسة
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"سينقذ آلاف الأرواح".. مشروع قانون في الكونغرس يقيّد حيازة الأسلحة
أعدّ أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية. ويدعم هذا المقترح أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يعتبرون أن المصادقة عليه ستنقذ حياة آلاف الأرواح.
"سينقذ آلاف الأرواح".. مشروع قانون في الكونغرس يقيّد حيازة الأسلحة
أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يعدون اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية / AA
22 يونيو 2022

أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرغم من أنها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.

وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنه ليس بتاتاً ما كنا نريده فهذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".

وفي تغريدة على تويتر قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً".

وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".

وحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص، تعتبره خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته.

كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.

وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وهذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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