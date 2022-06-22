أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى.

وسُئل بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم أنك تبحث عن مزيد من الأموال من الكونغرس لحملة اللقاح هذه ولتمويل لقاحات كوفيد في الخريف.. ما كمية اللقاحات المتوفرة لهؤلاء الأطفال الصغار؟ وكم عدد أطفال الأمة الذين ستتمكن من تطعيمهم قبل أن تحتاج إلى مزيد من الأموال من الكونغرس؟".

ورد بايدن قائلاً: "سنتجاوز على الأقل هذا العام. نحن بحاجة إلى مزيد من المال. لكننا لا نحتاج فقط إلى مزيد من الأموال للقاحات الأطفال، في النهاية، نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للتخطيط للجائحة الثانية".

وتابع قائلاً: "ستحل جائحة أخرى. علينا التفكير في المستقبل، لهذا السبب نحن بحاجة إلى المال.. شكراً جزيلاً لكم جميعاً".