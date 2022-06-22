سياسة
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بعد بيل غيتس.. بايدن يثير ضجة بالحديث عن جائحة ثانية
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة الاستعداد لجائحة ثانية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب بايدن في تصريحه عن الحاجة إلى مصادقة الكونغرس على مزيد من الأموال للتخطيط لهذه الجائحة.
بعد بيل غيتس.. بايدن يثير ضجة بالحديث عن جائحة ثانية
بعد بيل غايتس.. بايدن يثير ضجة بالحديث عن جائحة ثانية  / Getty Images
22 يونيو 2022

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى.

وسُئل بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم أنك تبحث عن مزيد من الأموال من الكونغرس لحملة اللقاح هذه ولتمويل لقاحات كوفيد في الخريف.. ما كمية اللقاحات المتوفرة لهؤلاء الأطفال الصغار؟ وكم عدد أطفال الأمة الذين ستتمكن من تطعيمهم قبل أن تحتاج إلى مزيد من الأموال من الكونغرس؟".

ورد بايدن قائلاً: "سنتجاوز على الأقل هذا العام. نحن بحاجة إلى مزيد من المال. لكننا لا نحتاج فقط إلى مزيد من الأموال للقاحات الأطفال، في النهاية، نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للتخطيط للجائحة الثانية".

وتابع قائلاً: "ستحل جائحة أخرى. علينا التفكير في المستقبل، لهذا السبب نحن بحاجة إلى المال.. شكراً جزيلاً لكم جميعاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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