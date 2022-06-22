سياسة
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ألطون: نريد ضمانات بعدم استهداف مواطنينا حال انضمام السويد إلى الناتو
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في تصريحات لصحيفة سويدية، إنه في حال وافقنا على انضمام السويد إلى الناتو، فإنه سيتعين علينا حماية الشعب السويدي في حال وقوع أي هجوم، ولكن علينا التأكد من أن السويد لن تدعم الإرهاب الذي يستهدف مواطنينا.
ألطون: نريد ضمانات بعدم استهداف مواطنينا حال انضمام السويد إلى الناتو
ألطون: علينا التأكد أن السويد لن تدعم الإرهاب في سوريا والعراق الذي يستهدف الشعب التركي  / AA
22 يونيو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تصريحات لـصحيفة سويدية، إنه في حال وافقنا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنه سيتعين علينا حماية الشعب السويدي في حالة وقوع أي هجوم، وهنا علينا التأكد من أنها لن تدعم الإرهاب في سوريا والعراق الذي يستهدف الشعب التركي.

وأوضح ألطون "إذا كنا سنتحمل مثل هذه المسؤولية تجاه السويد، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن الأموال التي يتم جمعها من أجلها لن تُستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين الأتراك".

وأضاف "كذلك علينا التأكد من أن أسلحة السويد لن تخرج من بؤر الإرهاب من سوريا والعراق."

وتساءل ألطون ما إذا كان انضمام السويد إلى الحلف سيضر أم يفيد عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً "علينا التأكد من أن السويد تتمسك بقيم الحلف وأمن حلفائها في المستقبل".

ولطالما كانت تركيا منزعجة من وجود تنظيم YPG/PKK و غولن الإرهابيين في السويد.

وأكد ألطون أن بلاده "لن تقدم أي تنازلات بشأن الإرهاب من أجل إسعاد أحد".

وأوضح ألطون أن الحكومة التركية شاركت توقعاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا مع الجمهور بشفافية منذ البداية، وأنه لا يوجد فرق بين ما قيل لممثلي الحكومة السويدية خلف الأبواب المغلقة وبين الرسائل الموجهة إلى الجمهور.

وأضاف ألطون أن الشيء الأهم بالنسبة لتركيا هو "سلامة مواطنيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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