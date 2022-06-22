سياسة
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شاهد | أردوغان يستقبل محمد بن سلمان بمراسم رسمية في أنقرة
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء محادثات رسمية، واستقبل الرئيس أردوغان محمد بن سلمان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
شاهد | أردوغان يستقبل محمد بن سلمان بمراسم رسمية في أنقرة
الرئيس التركي استقبل ولي العهد السعودي بمراسم رسمية / AA
22 يونيو 2022

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، لإجراء محادثات رسمية.

وهبطت طائرة ابن سلمان في مطار إيسنبوغا، حيث كان في استقباله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون.

ومن المقرر عقد لقاء فردي بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم اجتماع آخر على مستوى الوفود.

وعقب اللقاءات الثنائية، سيحضر ابن سلمان مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرفه في المجمع الرئاسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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