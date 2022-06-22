سياسة
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افتتاح مركز لدراسات اللغة العربية في إسطنبول بتعاون تركي قطري
شهدت مدينة إسطنبول مراسم افتتاح مركز لدراسات ومناظرات اللغة العربية، في إطار تعاون بين جامعة محمد الفاتح الوقفية في تركيا، ومؤسسة "QatarDebate" التابعة لوقف قطر.
افتتاح مركز لدراسات اللغة العربية في إسطنبول بتعاون تركي قطري
في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، شدد فاتح أندي، رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح، على أهمية اللغة العربية. / AA
22 يونيو 2022

جرت في مدينة إسطنبول، الأربعاء، مراسم افتتاح مركز لدراسات ومناظرات اللغة العربية، في إطار تعاون بين جامعة محمد الفاتح الوقفية في تركيا، ومؤسسة "QatarDebate" التابعة لوقف قطر.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، شدد فاتح أندي، رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح، على أهمية اللغة العربية.

وأشار إلى التفوق الذي أحرزه طلاب الجامعة في المسابقات التي نظمتها "QatarDebate" حول اللغة العربية عام 2019، في فيينا ثم في العاصمة الدوحة.

وأوضح أن افتتاح مركز لدراسات ومناظرات اللغة العربية في إسطنبول، يأتي في إطار مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسة قطر، والتي جرى توقيعها على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر عام 2021.

وحضر مراسم الافتتاح، نائب وزير التعليم الوطني والتعليم العالي القطري، إبراهيم بن صالح النعيمي، ورئيس مجلس أمناء جامعة السلطان محمد الفاتح، مولود أويصال، وحياة عبد الله معرفي المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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