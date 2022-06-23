أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء، أنّ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقدّم في قمّتها المرتقبة في ألمانيا في نهاية الأسبوع الجاري "مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا ولإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا".

ولفت المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إلى أنّ ملفّ موارد الطاقة التي ارتفعت أسعارها بقوة في العالم بأسره سيكون "في صلب المحادثات" التي سيجريها قادة الدول السبع وهي الولايات المتّحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان، بالإضافة كذلك إلى الوضع الاقتصادي العالمي بمجمله.

وأضاف في تصريح صحفي أنّ رؤساء الدول والحكومات السبعة "يرون مجموعة من التحديات المشتركة من حيث تكلفة المعيشة لشعوبهم" وعلى نطاق أوسع في العالم، لا سيّما فيما يتعلّق بالطاقة والغذاء.

أما بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فشدّد مسؤول تنفيذي أمريكي كبير على أنّ التحالف الدفاعي الغربي سيقدّم في قمّة مدريد "مفهوماً استراتيجياً" جديداً "سيذكر التحدّيات التي تشكّلها الصين"، في "سابقة من نوعها".

ودُعيت للمشاركة في قمّة مجموعة السبع أيضاً خمس دول هي الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا.

إصابة منشأتين لتخزين الحبوب والزيوت

أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا مخصّصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة بقصف صاروخي روسي الأربعاء، حسب إعلان شركتيْ فيتيرا وبونج المشغّلتان للمنشأتين لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدّث باسم شركة فيتيرا إنّ الخزّانات المخصّصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف "تضرّرت بضربة صاروخية" أسفرت أيضاً عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وأضاف أنّ القصف أدّى إلى اشتعال النيران في اثنيْن من خزاناتها وتضرّر خزان ثالث.

وهذه المنشأة الضخمة المعدّة لتصدير الزيوت النباتية تبلغ سعتها 160 ألف طن واشترتها في 2020 مجموعة غلينكور المالكة لشركة فيتيرا.

بدورها قالت متحدّثة باسم بونج إنّ منشآت الشركة في ميكولايف "أصيبت خلال الهجمات الروسية الأخيرة في المنطقة"، مشيرة إلى أنّ القصف لم يوقع أيّ إصابات بشرية وأنّه تعذّر عليها في الحال تقييم حجم الأضرار.

ومنذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا توقّف تصدير المواد الأولية الزراعية عبر مواني ميكولايف وأوديسا.