سياسة
2 دقيقة قراءة
"تعرية وتعذيب".. غضب في لبنان بعد مقاطع تظهر الاعتداء على عمال وإهانتهم
أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الشبان اللبنانيين والسوريين يتعرضون للضرب المبرح والإذلال الشنيع على يد صاحب عمل بعدما اتهمهم بالسرقة، لتثير المقاطع موجة غضب واسعة في لبنان وسط مطالبات بمحاسبة الجناة.
"تعرية وتعذيب".. غضب في لبنان بعد مقاطع تظهر الاعتداء على عمال وإهانتهم
ضرب وتعذيب لعمال سوريين ولبنانيين / وسائل التواصل
23 يونيو 2022

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من الشبان السوريين واللبنانيين وهم يتعرّضون للتعذيب والإهانة من أحد اصحاب العمل، في منطقة العاقورة اللبنانية بزعم اتهامهم بالسرقة.

واتهم صاحب العمل الشبان بـ"سرقة ساعة يد ونظارات شمسية ومبلغ 100 مليون ليرة لبنانية"، إلّا أنّهم أكّدوا له أن "أحداً منهم لم يُقدم على هذا الفعل، ما دفعه إلى استقدام مجموعة من الشبان، عمل معهم على ضرب العمال، بعد نزع ملابسهم عنهم، ضرباً مبرحاً بأدوات حادة وبأسلاك كهربائية".

في المقابل، قال أقارب بعض العمال، لبنانيين وسوريين، إن "المعتدي أراد التهرب من دفع مستحقاتهم بعد كدّهم لأربعة أيام طويلة في قطف الكرز، فما كان أمامه سوى تلفيق تلك التهمة".

من جهتها قالت القوى الأمنية في بيان مساء أمس الأربعاء، إن الحادثة وقعت في بلدة العاقورة، وهي إحدى القرى في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.

كما أوضحت أن مواطناً لبنانياً تقدّم قبل 3 أيام بشكوى أمام مخفر البلدة، مدعياً أن مجموعة من العمال سرقت منه مبلغاً قدره 100 مليون ليرة لبنانية، فحولت شكواه إلى مخفر جونية للتحقيق.

إلا أنه فور انتشار تلك المقاطع المهينة خلال الساعات الماضية، تحرك الأمن وفتح تحقيقاً في الحادث، كما أصدر القضاء مذكرة بإحضار المعتدي.

وأثارت الفيديوهات غضباً واستنكاراً واسعاً، وعلت الأصوات مطالبةً القوى الأمنية بفتح تحقيقات سريعة لكشف ملابسات هذه الأفعال الجرمية المروّعة ومحاسبة كل من شارك فيها.

وفي السياق، صدر بيان عن بلدية فنيدق، استنكرت فيه التعرّض لـ"بعض شباب عكار الباحثين عن لقمة عيشهم"، واعتبرت هذا "الفعل جريمة شنيعة تستحق أشد العقاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us