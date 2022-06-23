سياسة
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أحدهما على الزواج من امرأة.. مقتل 9 أشخاص خلال نزاعين عشائرييْن في العراق
قالت مصادر أمنية عراقية إن تسعة أشخاص، بينهم جندي، قُتلوا خلال نزاعات عشائرية، أحدهما يتعلق بملكية أرض والثاني بزواج من امرأة. وتعتبر النزاعات العشائرية المسلحة ظاهرة متكررة في العراق. تعرّف التفاصيل.
أحدهما على الزواج من امرأة.. مقتل 9 أشخاص خلال نزاعين عشائرييْن في العراق
تشهد ميسان ذات الأغلبية الشيعية الواقعة في جنوب العراق، توترات أمنية بسبب نزاعات عشائرية
23 يونيو 2022

أعلنت مصادر أمن عراقية الأربعاء مقتل تسعة أشخاص، بينهم جندي، خلال نزاعات عشائرية أحدهما يتعلق بملكية أرض والثاني بزواج من امرأة.

وأفاد المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان، الملازم سعد الزيدي، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "ستة أشخاص قتلوا بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير"، بمحافظة ميسان.

وأضاف الزيدي أن "الجندي كان في إجازة عندما وقع النزاع الذي اندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات".

وتشهد ميسان ذات الأغلبية الشيعية الواقعة في جنوب العراق، توترات أمنية بسبب نزاعات عشائرية، أو تصفية حسابات سياسية، إضافة إلى انتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.

وفي نزاع منفصل، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب مثلهم بجروح جراء تبادل إطلاق نار في نزاع مماثل في محافظة واسط، جنوب بغداد.

وقال ملازم الشرطة علي حسين السراي إن ثلاثة أشقاء قُتلوا وأصيب مثلهم بجروح في نزاع بالرصاص بين عائلتيْن من عشيرة واحدة إثر تنافس على الزواج من امرأة، في ناحية الدبوني" الواقعة جنوب بغداد.

ويتجذر النظام القبلي في تركيبة المجتمع العراقي الذي يتألف من عشرات العشائر من العراقيين، خصوصاً في المناطق الريفية والمحافظات ذات الغالبية الشيعية في جنوب العراق.

كذلك تعتبر النزاعات العشائرية المسلحة ظاهرة متكررة في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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