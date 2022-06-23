سياسة
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زعيم كوريا الشمالية يرأس اجتماعاً عسكرياً.. فهل يُجري تجربة نووية أخرى؟
يواصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية يوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.
زعيم كوريا الشمالية يرأس اجتماعاً عسكرياً.. فهل يُجري تجربة نووية أخرى؟
يحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي تستعد لها بيونغيانغ منذ أسابيع / AP
23 يونيو 2022

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية يوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.

ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يُجرى "في أي وقت" وأن كيم سيقرر الموعد.

لكن مسؤولاً في المكتب الرئاسي في سول قال الأربعاء إنه يعتقد أن بيونغيانغ قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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