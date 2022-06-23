رفعت ألمانيا "مستوى التأهب" الخميس بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرّب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم".

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحافي: "نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة".

وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على "دعم" الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا بنسبة 5.87 في المئة الاثنين مع سعي أوروبا لمصادر بديلة في ظل انخفاض كميات الغاز الطبيعي من روسيا.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي لكل ميغاوات/ساعة لعقود يوليو/تموز في أوروبا إلى 124.66 يورو (131.18 دولار) الساعة 03.35 بالتوقيت المحلي (1235 بتوقيت غرينتش) من 117.73 يورو (123.88 دولار) عند إغلاق يوم الجمعة، حسب مراسل الأناضول.

وأعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم مؤخراً أن شحنات الغاز عبر نورد ستريم انخفضت من 167 مليون متر مكعب يومياً إلى 67 مليون متر مكعب.

ومع تخفيض روسيا كميات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، تتجه بعض الدول الأوروبية إلى الفحم في محاولة لتوليد كهرباء كافية لتلبية احتياجاتها.