سياسة
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رغم المحادثات.. التلفزيون الرسمي السويدي يبث لقاءً مع قيادي في YPG الإرهابي
أجرى التلفزيون الرسمي السويدي (SVT)، مقابلة مع أحد قياديي تنظيم YPG/PKK الإرهابي، وذلك تزامناً مع المباحثات التي تجريها السويد لإقناع تركيا بقبول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). تعرف التفاصيل.
رغم المحادثات.. التلفزيون الرسمي السويدي يبث لقاءً مع قيادي في YPG الإرهابي
المقابلة تأتي تزامناً مع المباحثات التي تجريها السويد لإقناع تركيا بقبول انضمامها إلى الناتو. / AFP
23 يونيو 2022

أجرى التلفزيون الرسمي السويدي (SVT)، مقابلة مع المدعو فرحات عبدي الملقب بـ "مظلوم عبدي"، أحد قياديي تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

يأتي ذلك تزامناً مع المباحثات التي تجريها السويد لإقناع تركيا بقبول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال القيادي في التنظيم الإرهابي خلال المقابلة إنهم سيردون على العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري.

وأشار إلى ضرورة مواصلة الدعم السويدي للتنظيم الإرهابي، واصفاً ذلك الدعم بـ"السياسي والأخلاقي".

يُذكر أن التلفزيون الحكومي السويدي أجرى مقابلة أخرى في مايو/أيار الماضي، مع المدعو صالح مسلم، أحد قياديّي YPG/PKK الإرهابي، وذلك داخل قاعدة عسكرية أمريكية يختبئ بها في الشمال السوري.

وفي 18 مايو الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، ترفض تركيا انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين مخاوف أنقرة الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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