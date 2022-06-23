سياسة
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بعد حصوله على 54 صوتاً برلمانياً.. رئيس لبنان يكلف ميقاتي بتشكيل الحكومة
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون استدعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بهدف تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
بعد حصوله على 54 صوتاً برلمانياً.. رئيس لبنان يكلف ميقاتي بتشكيل الحكومة
الرئيس ميشال عون​ بعد التشاور مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وإطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، استدعى ميقاتي​ ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة / AP
23 يونيو 2022

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، أن رئيس البلاد ميشال عون استدعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه مدير عام ​رئاسة الجمهورية​ أنطوان شقير، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.

وقال شقير إن الرئيس عون​، وبعد التشاور مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وإطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، استدعى ميقاتي​ ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت قد أفضت نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، التي قام بها عون، الخميس، إلى نيل ميقاتي 54 صوتاً، مقابل نيل ​السفير​ السابق ​نواف سلام​ 25 صوتاً.

فيما نال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ صوتاً واحداً، والدكتورة روعة الحلاب صوتاً واحداً.

وقالت الرئاسة اللبنانية في21 مايو/أيار الماضي، إنه نظراً لبدء ولاية مجلس النواب الجديد، تُعتبر الحكومة مستقيلة وفقاً لأحكام الدستور، وعليه تعيّن تشكيل حكومة جديدة في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد.

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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