أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جاوش أوغلو مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال إنه أكد خلال محادثاته مع لابيد على دفع الحوار الإيجابي بين تركيا وإسرائيل بخطوات ملموسة، مضيفاً "سنواصل الزيارات المتبادلة الرفيعة على المدى القصير".

وأردف: "المشاورات السياسية والإقليمية الثنائية بين وزارتي خارجيتنا مهمة، وباشرنا بإجراءات رفع مستوى تمثيلنا الدبلوماسي إلى مستوى سفير".

وأشار الوزير إلى أن تركيا تتعاون مع إسرائيل بملف الأمن، مضيفاً: "كنا على تواصل وثيق مع لابيد بخصوص تهديدات إرهابية ضد مواطني إسرائيل في بلادنا".

واستطرد: "مؤسساتنا واصلت تبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها، كما تباحث الرئيس (الإسرائيلي إسحاق) هرتصوغ مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن هذه القضية".

وتابع: "مؤسساتنا الأمنية تواصل العمل بتعاون وثيق، وأود تأكيد أنه لا يمكننا السماح بوقوع أحداث من هذا النوع في بلاد نا، ولن نسمح بتصفية الحسابات داخل بلادنا، كما لا يمكننا السماح بوقوع هجمات إرهابية".